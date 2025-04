Lite in famiglia finisce in tragedia: figlio accoltella il papà

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CESA – Paura e tensione ieri sera a Cesa, dove un uomo di 52 anni è stato aggredito dal figlio all’interno della loro casa in via Volturno. Tutto è iniziato con un violento litigio tra i due, durante il quale il giovane, in evidente stato di agitazione, ha preso un coltello e ha ferito il padre.

L’allarme è scattato poco dopo le 21, quando i vicini, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri e il 118. Al loro arrivo, la situazione era ancora tesa: il ragazzo era ancora sul posto mentre il padre mostrava segni evidenti della colluttazione. L’uomo, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato medicato sul posto per le ferite lievi e poi portato all’ospedale di Aversa per ulteriori controlli e per lo shock subito. Il figlio è stato fermato e ora sono in corso le indagini per capire le ragioni di un gesto così estremo.

Fonti parlano di precedenti tensioni tra padre e figlio, ma le autorità non rilasciano ancora dettagli precisi. I militari stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica familiare che ha portato all’aggressione, mentre i sanitari sono rimasti a lungo sul posto per assistere tutti i coinvolti.