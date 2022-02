Litiga con la moglie, poi torna ed esplode 5 colpi di pistola. Arrestato36enne

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis) Litiga con la moglie, poi torna ed esplode 5 colpi di pistola .Arrestato pregiudicato 36enne. Ieri in mattinata un 36enne con precedenti di polizia, Oreste Capasso, di professione idraulico, ha discusso animatamente con la moglie, poi è andato via, per tornare all’ora di pranzo armato di pistola a salve, ha esploso cinque colpi all’esterno dell’abitazione della donna, uditi i colpi sono stati allertati i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti l’uomo ha cercato di fuggire, ma la fuga è durata poco, i militari lo hanno fermato e lo hanno arrestato l’uomo che aveva brutte intenzioni a danno della donna, evitato un possibile femminicidio.