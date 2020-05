Litigio in strada, uomo ferito alla testa finisce in ospedale

TRENTOLA DUCENTA – (Lidia e Christian de Angelis) Uomo aggredito dopo un litigio in strada, finisce in ospedale. Ferito un uomo aggredito in strada, in via Roma, a Trentola Ducenta. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia. E’ successo poco dopo le 18.30. Il malcapitato è stato spinto a terra da un’altra persona a seguito di un battibecco. L’uomo, che vive nelle immediate vicinanze, a causa della caduta ha picchiato la testa e si è procurato una ferita alla nuca. Il 45enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118, poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Moscati” di Aversa. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Indaga la polizia del Commissariato di Aversa sulle dinamiche dei fatti e l’identificazione dell’aggressore.