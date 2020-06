LITORALE. Salvaguardia dell’ambiente marino. L’Ammiraglio Vella incontra e ringrazia il personale della Guardia Costiera

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO – Il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe VELLA in occasione dell’ imminente approccio alla stagione estiva è giunto, questa mattina, nella sede degli Uffici Locali Marittimi di Castel Volturno e Mondragone per salutare le donne e gli uomini della Guardia Costiera del litorale domitio.

Accolto dal Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli, Tenente di Vascello Cosimo Pichierri, l’Ammiraglio Vella ha incontrato e ringraziato tutto il personale per il lavoro finora svolto ed ha testimoniato personalmente l’apprezzamento per l’impegno quotidiano e la dedizione messa nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali che la Guardia Costiera svolge a favore della collettività marittima nella provincia casertana e per il contributo quotidiano dedicato alla sicurezza del litorale, alla pesca, alle attività marittime e balneari, nonché alla tutela dell’ambiente.



La salvaguardia dell’ambiente marino, rappresenta la sfida più importante che gli uomini e le donne del Corpo delle Capitanerie di Porto sono chiamati a svolgere in questo tratto di oltre 50 km di costa, del litorale campano. Un processo, quello di ammodernamento degli impianti di depurazione certamente sospinto dalla costante attività di controllo svolta sul territorio, ma non ancora del tutto concluso.“E’ questo il momento di non ‘abbassare la guardia’”, ha avuto modo di rappresentare il Direttore Marittimo, “il solco tracciato è quello giusto”, ma solo con la costante prosecuzione nell’azione di monitoraggio e controllo a tutte le possibili fonti di immissioni e di scarico in mare, sia da mare che da terra che si potrà in conclusione raggiungere l’obiettivo.