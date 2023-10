LIVE. BRINDISI-CASERTANA 0-3. Casertana show, Tavernelli, Montalto e Carretta fanno festa lì davanti. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

45′ TRIS CASERTANA! CARRETTA SPIAZZA SAIO E METTE UN’IPOTECA SULLA PARTITA DOPO SOLI 45 MINUTI

44′ CALCIO DI RIGORE CASERTANA! BIZZOTTO SULLA BATTUTA DI UN CORNER TRATTIENE ECCESSIVAMENTE MONTALTO, GIACCAGLIA NON HA DUBBI E INDICA IL DISCHETTO

42′ Secondo cartellino per il Brindisi, rimedia il giallo Petrucci per un’entrata in ritardo

36′ Ammonito Anastasio per una sbracciata su Valenti, primo giallo per la squadra di Cangelosi

35′ ANCORA ALBERTINI! Tenta la girata al volo dal corner, trova solo il fondo l’attaccante biancoazzurro. Reazione Brindisi

34′ Albertini mette in mezzo una palla velenosissima per Fall, gran chiusura di Soprano

28′ MONTALTO! MISSILE SOTTO LA TRAVERSA SUL CROSS PERFETTO DI CARRETTA, SAIO NON PUO’ FAR NULLA. LA CASERTANA RADDOPPIA DOPO MENO DI 5 MINUTI. Letale la palla persa a centrocampo per il Brindisi che porta il pallone tra i piedi del numero 7, da lì nasce l’intesa tra i due attaccanti rossoblù

26′ Ancora Tavernelli autore di una cavalcata eroica sul laterale, mette il cross basso per Montalto che conclude a botta sicura, ma viene murato dalla difesa biancoceleste. Altra grande occasione per i falchi

23′ TAVERNELLI FA 0-1! Aveva iniziato lui l’azione con il suo scatto sulla fascia, mette in mezzo per Carretta che serve a sua volta Casoli, tenta la conclusione il capitano dei falchetti, ma è il numero 11 a mandare in vantaggio la Casertana sulla ribattuta

19′ Primo ammonito del match: Valenti rimedia il giallo con un entrata in ritardo su Tavernelli

18′ Apertura favolosa di Fall, Petrucci prova a fare tutto da solo ma dal limite dell’area il capitano dei biancocelesti spara alle stelle. Gran momento dei salentini

14′ Episodio particolare al Fanuzzi: la squadra di casa si stava involando con Golfo verso la trequarti avversaria, ma sul filtrante per Petrucci il pallone viene fermato da una seconda sfera presente per errore sul terreno di gioco. La fortuna bacia i rossoblù fermando una pericolosa ripartenza dei pugliesi

11′ Sviluppa bene il Brindisi con Fall sulla fascia sinistra, appoggia l’attaccante sulla linea centrale per Golfo che conclude debole tra i pali di Venturi

6′ ANASTASIO! DA PUNIZIONE TIRA UN BOLIDE L’ESTERNO DELLA CASERTANA CHE SAIO NON RIESCE A BLOCCARE, MONTALTO TENTA LA GIRATA SOTTO PORTA MA IL GUARDALINEE INTERROMPE TEMPESTIVAMENTE UNA PERICOLOSISSIMA OCCASIONE PER I FALCHETTI!

4′ Fall cade in area dopo un pericoloso contatto con Sciacca, Giaccaglia è lì vicino e lascia correre. Primi sviluppi della partita ancora acerbi dal punto di vista tattico

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Bizzotto, Gorzelewsky, Monti; Cancelli, Malaccari; Albertini, Petrucci, Fall; Golfo. All. Ciro Danucci

CASERTANA (4-3-3): Venturi, Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Montalto, Tavernelli. All. Vincenzo Cangelosi

Arbitra Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi

Va in scena al “Franco Fanuzzi” la sfida tra Brindisi e Casertana, valida per la 9ª giornata di Serie C. La partita presenta due squadre in situazioni diametralmente opposte: la Casertana viene dalla sconfitta casalinga con l’Avellino dopo i quattro punti nelle due giornate precedenti, prima con la vittoria a Teramo con il Monterosi e poi con il pareggio nel recupero infrasettimanale a Messina. Il passo falso con i cugini irpini potrebbe ispirare la formazione di Cangelosi a ripartire da quanto creato nelle scorse settimane, ma la cartella medica non aiuta i falchetti: costretti ai box Celiento dopo lo stop causa adduttore nella gara di lunedì sera e Damian, il quale lascia in numero esiguo il reparto di centrocampo per i rossoblù. Novità su Fabbri: il difensore, fermo per rottura del crociato ha subito in settimana l’operazione e sta iniziando il percorso di recupero che difficilmente, però, lo riporterà in campo a stagione in corso.

Per il Brindisi aspettative di riscatto dopo la sconfitta con il Foggia: la squadra di Danucci veniva da tre risultati utili consecutivi, di cui due vittorie, per poi cadere con i propri cugini. Gli indisponibili si concentrano nel reparto difensivo per i biancoazzurri con Cappelletti e Nicolao fuori per infortunio, lasciando la difesa in mano alle seconde linee. Da sottolineare anche la squalifica di Galano che salterà tre partite per provvedimento disciplinare.

Il match racchiude un velo di riscatto per entrambe le squadre, protagoniste di partenze rivedibili e che cercano di risalire la china, ma occhio alle possibili combinazioni: per entrambe le squadre la vittoria significherebbe agguantare la zona play off e staccarsi dall’incubo della retrocessione, che nonostante le poche partite disputate, inizia a preoccupare sia i campani che i salentini.

Alfonso Centore