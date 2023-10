RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-AVELLINO 0-2. Marconi e Sgarbi firmano il meritato successo irpino nel derby fraterno

E’ l’Avellino ad avere la meglio nel derby campano, domina sul campo della Casertana, in particolare sulla fascia destra da dove provengono entrambe le reti. I falchi si salvano solo per venti minuti ad inizio seconda frazione ma nella restante parte subiscono il gioco fisico e rapido della formazione di Pazienza. Troppe incomprensioni in manovra, altrettanti gli errori in fase di non possesso. Guardando alla classifica, la situazione per Cangelosi e compagni si fa dura: l’incubo retrocessione inizia ad avvicinarsi, nonostante le sole nove partite la Casertana naviga al sedicesimo posto, momentaneamente in zona play-out.

FINE SECONDO TEMPO

Fischia tre volte Perri, l’Avellino sbanca il Pinto

90′ 5′ minuti di recupero

90′ Termina al lato il tiro di Ricciardi dopo una buona costruzione della squadra irpina. Ritmi ormai lenti, la partita aspetta solo il triplice fischio

84′ Doppio cambio per i lupi: escono Tito e Casarini per Maisto e Pezzella

82′ MARCONI! ANCORA IL 31 A GIRO DAL LIMITE DELL’AREA, PROVVDENZIALE VENTURI SULL’INTERVENTO

77′ Casarini! Manca di pochissimo il tris, sul precisissimo cross di Tito, la sua conclusione di testa finisce di poco al lato dei pali dell’estremo difensore dei campani

71′ MARCONI! APPENA ENTRATO, DI TESTA, RADDOPPIA IL VANTAGGIO PER I BIANCOVERDI! E’ ancora letale lo spazio lasciato dai rossoblù sulla fascia destra che porta al cross e poi la finalizzazione, proprio nel momento migliore della Casertana

69′ Cambio Avellino: dentro Marconi per Gori. Prova positiva per il 35

68′ SGARBI! SEMINA PAGLINO SULLA FASCIA, SI TROVA FACCIA A FACCIA CON VENTURI, MA SPRECA UNA GHIOTTA OCCASIONE PER I LUPI METTENDOLA AL LATO DEL PRIMO PALO

61′ Primo cambio per l’Avellino: Varela lascia il posto a Palmiero

60′ Ammonito Casoli, secondo giallo per i falchetti

59′ TAURINO! LARGO DI POCHISSIMO IL SUO TIRO NEI PRESSI DELLO SPECCHIO. SUONA LA CARICA LA CASERTANA

57′ TAVERNELLI! CONCLUSIONE MORBIDA DELL’11 DOPO LA MERAVIGLIOSA APERTURA DI CASOLI. La palla è comoda per Ghidotti

56′ Doppia sostituzione per Cangelosi: dentro Taurino e Paglino per Curcio e Calapai

54′ CURCIO! PROVA AD ANTICIPARE LA DIFESA L’ATTACCANTE BENEVENTANO SUL CROSS DI CARRETTA, MURATO DAGLI IRPINI

53′ GORI! Tentativo a giro dal limite dell’area che non centra lo specchio di Venturi. Che spavento per i rossoblù

50′ Casarini ammonito. Fallo pericolosissimo su Proietti, entra a gamba tesa su una palla a mezza altezza. Perri sceglie per il provvedimento disciplinare leggero

47′ Traversone di Carretta, la palla attraversa tutta l’area di rigore e termina tra i piedi di Casoli. Il 21 spara alto da posizione defilata. Cerca la reazione da subito la Casertana

SECONDO TEMPO INIZIATO

Primo tempo scarso di azioni, domina il possesso l’Avellino e la Casertana fa molta fatica a coprire le fasce. E’ proprio da lì che nasce lo scambio che porta al gol degli irpini, ma non risulta come un episodio singolare in questa prima frazione. Inoltre, l’infortunio di Daniele Celiento mette ancor più in difficoltà una squadra in questo momento limitata, sia nella fase di non possesso, sia per quanto riguarda quella di costruzione.

FINE PRIMO TEMPO

Perri manda le squadre negli spogliatoi

45’+1 Secondo ammonito della partita, è Soprano a prendere il primo cartellino per la Casertana

45′ Annunciati 2′ minuti di recupero

40′ VARELA! Prima Gori liscia il pallone sul cross proveniente dalla fascia, carambola tra i piedi del numero 8 che non impatta bene e la tiene comoda per Venturi

38′ Entra Carretta per l’infortunato Celiento, sembrerebbe un problema all’adduttore per lui

37′ Celiento mette fuori il pallone, sono subito problemi fisici per il capitano dei falchetti che chiede tempestivamente la sostituzione a Cangelosi

28′ A terra Benedetti dopo un duro scontro aereo con Curcio, entrambi i giocatori scortati fuori dal campo con assistenza medica annessa per le dovute medicazioni

21′ Chiusura fondamentale di Celiento su Gori, fermato sulla fascia pochi attimi prima del cross. Arranca ancora la Casertana

18′ Pericoloso fuorigioco di Gori, il 35 aveva bucato tra Sciacca e Soprano e aveva tutto il campo davanti a sé, ma il guardalinee alza la bandierina. Domina l’Avellino

13′ SGARBI! INSACCA SUBITO IL NUMERO 11 DELL’AVELLINO. Triangolo perfetto sulla fascia sinistra con Casarini e non può sbagliare a tu per tu con Venturi. L’Avellino fa 0-1

7′ Ritmi molto bassi in queste prime azioni, poco possesso palla da parte di entrambe le squadre e molti errori in manovra

2′ Primo ammonito della partita: Cancellotti stende Tavernelli dal limite dell’area, può essere la prima occasione per i rossoblù. Subito grande agonismo in campo

1′ Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Celiento, Sciacca, Soprano; Anastasio, Toscano, Proietti, Casoli, Calapai; Tavernelli, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

AVELLINO (3-4-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Mulé; Ricciardi, Casarini; Benedetti, Tito; Varela; Sgarbi, Gori. All. Michele Pazienza

Atmosfera fantastica al Pinto: c’è il derby tra Casertana e Avellino e si celebra la decennale amicizia tra le due tifoserie campane. I sostenitori delle rispettive società, infatti, si sono unitamente promesse di dare spettacolo nella serata settimanale che vede Viale Medaglie d’Oro accesa tra i colori verde e rossoblù. Le formazioni di Cangelosi e Pazienza sono separate da soli due punti e lo scontro potrebbe iniziare a pregiudicare in maniera importante il fattore classifica: una vittoria per i falchetti li porterebbe al ridosso della zona playoff e dare una svolta ad un inizio di stagione con alti e bassi, dovuti principalmente ad un calendario del tutto sfavorevole per i padroni di casa. La squadra dell’ex vice Zeman recupera sia Turchetta che Taurino; rosa quindi al completo per la Casertana che ricordiamo farà a meno di Fabbri per quasi tutta la stagione, causa rottura del crociato per il difensore ex Sudtirol. Il Pinto, insieme alla squadra di D’Agostino cercheranno di frenare il buon momento degli irpini, forti dei quattro gol rifilati al Potenza lo scorso lunedì.

Regia affidata a Mario Perri della sezione di Roma 1.