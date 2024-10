LIVE. CASERTANA-CATANIA 1-0. Mancini manda in vantaggio i rossoblù, pennellata di Zanellati. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

21′ ZANELLATI! CARPANI SCARICA UN FORTE DIAGONALE DALL’INTERNO DELL’AREA, MA IL PORTIERE DEI FALCHI SI ALLUNGA IN TUFFO E RIESCE A DIFENDERE IL RECENTE VANTAGGIO

18′ Ammonito Rocca per la Casertana che ha partecipato irregolarmente all’esultanza dalla panchina

18′ GOL CASERTANA! LANCIO CHIRURGICO DI ZANELLATI CHE VEDE MANCINI SCATTARE IN SOLITARIA, IL 70, ARRIVATO IN AREA, APPOGGIA ALLE SPALLE DI ADAMONIS BACIANDO DUE VOLTE I PALI

14′ Azione personale di Bakayoko, tiro da fuori area da dimenticare per il francese

12′ GUGLIELMOTTI! RIPARTENZA FULMINANTE DEL CATANIA GRAZIE AL TACCO DI PRIMA INTENZIONE, SOTTO PORTA IL 44 SPARA ALTO SOPRA LA TRAVERSA

11′ Cambia subito il Catania di Toscano: tegola per Lunetta, al suo posto Ierardi

8′ Incursione di Montalto sul cross di Lunetta, incornata che non paga il tagliagole agguerrito in questo avvio

2′ Duro contrasto aereo tra Montalto e Damian con il secondo che ha la peggio nell’atterraggio. Toni subito alti al Pinto con il pubblico che non risparmia i fischi all’ex di gara

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Falasca, Bacchetti, Gatti, Mancini; Damian Collodel; Bakayoko, Proia, Carretta; Asencio. All. M. Iori

CATANIA (3-5-2): Adamonis; Anastasio, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Verna, Carpani, Luperini, Lunetta; Stoppa, Montalto. All. Toscano

Dopo il convincente pareggio rimediato a Cerignola, la Casertana di mister Iori è in cerca di punti per scalare la classifica, sfruttando il momento di fiducia delle ultime gare. Dall’altra parte si presenta un Catania che vuole avvicinarsi alla vetta e farà pressione sul grande ex di questo match: Adriano Montalto. Non sarà delle migliori l’accoglienza alla punta siciliana dopo la telenovela che l’ha coinvolto quest’estate riguardo proprio il suo trasferimento dalla Casertana al Catania.

Alfonso Centore