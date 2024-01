LIVE. CASERTANA-MESSINA 0-1. Primo tempo difficile per i falchi, impongono ritmi elevati i siciliani, faticano a seguire i rossoblù. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

Primo tempo da rivedere per la Casertana, annebbiata sin dal fischio d’inizio. Sfrutta bene queste difficoltà il Messina, costringendo i falchi nella propria metà campo e rendendosi pericoloso più volte in fase offensiva grazie allo straordinario contributo di Emmausso e, soprattutto, Rosafio.

FINE PRIMO TEMPO

45′ 3′ di recupero annunciati dall’assistente

42′ CHE OCCASIONE DEL MESSINA! FRANCO A PORTA VUOTA SPARA ALLE STELLE! Aveva creato perfettamente Rosafio con un cross basso, anticipato da Soprano che rinvia malissimo e Franco, con il portiere fuori dai pali tira alto sprecando l’occasione per il raddoppio

38′ Sviluppo discreto della Casertana che capitola con una palla alta per Anastasio al limite dell’area, prova il tiro il terzino napoletano, ma si ritrova davanti la sfortunata presenza di Curcio che mura la conclusione

37′ Azione in solitaria per il Messina con Zunno che rientra dalla fascia destra superando Calapai e Sciacca. Tiro debole e rasoterra di facile amministrazione per Venturi

31′ ROSAFIO ANCORA! Conclusione dal limite potentissima, bene Venturi a respingere in corner. Fatica per la Casertana

30′ Azione pericolosissima del Messina! Altro scambio Emmausso-Rosafio, questa volta a parti invertite con Rosafio che conclude sul corpo di Soprano, che salva in extremis la porta dei falchi

24′ Ammonito Montalto per un contrasto aereo a centrocampo. Il bomber rossoblù era diffidato e salterà la prossima con il Benevento

20′ GOL MESSINA! Cross in mezzo di Rosafio, anticipa tutti Emmausso di testa, approfittando dell’uscita rivedibile di Venturi e manda i siciliani in vantaggio. Si spezza il buon momento della Casertana dopo meno della metà della prima frazione

15′ Palla deliziosa di Toscano con un pallonetto per Anastasio che sbaglia il controllo a due passi dalla porta

13′ Firenze a terra per un colpo al piede, intervento medico richiesto e giocatore scortato fuori dal terreno di gioco

5′ Cross in mezzo di Anastasio, esce senza troppi problemi Fumagalli per la presa

3′ Lancio goniometrico di Curcio per Carretta, aggancio perfetto del 7 che viene anticipato da Pacciardi che chiude in corner. Grande avvio della Casertana

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Soprano, Anastasio; Casoli, Toscano, Proietti; Carretta, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Polito; Zunno, Franco, Firenze; Emmausso, Luciani, Rosafi. All. Giacomo Modica

Arbitra Samuele Andreano della sezione di Prato

Casertana-Messina, partita dal grande significato per i falchi, una vittoria porterebbe i rossoblù a -3 e il sogno inizierebbe a concretizzarsi sempre più nelle menti dei tifosi. Momento idilliaco per la squadra di Cangelosi, mai sconfitta dal lontano 16 ottobre contro l’Avellino. Casertana orfana di due pilastri quest’oggi: Celiento e Tavernelli, con il primo non convocato e il secondo inserito nella lista come formalità, dato il continuo recupero da una botta subita a Monopoli. Spazio, probabilmente, a Bacchetti, sarà da notare, invece, l’utilizzo del nuovo arrivato Deli.

Modica, d’altro canto, spinge i suoi lontano da una pericolosa zona retrocessione, ma dovrà farlo privandosi di Ortisi e Scafetta. Difficoltà nella zona della trequarti, quindi, per l’altro tecnico ex vice Zeman, che si troverà davanti un Pinto ancora deserto, come provvedimento degli sfortunati avvenimenti contro il Foggia, e che costano alla tifoseria rossoblù una trasferta vietata anche nella prossima gara contro il Benevento.