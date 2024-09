LIVE. CASERTANA-TARANTO 0-0. Le formazioni ufficiali, i falchi inseguono i primi tre punti del campionato. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

12′ Shiba allontana la battuta in corner, la Casertana avrà un’altra chance

11′ Contessa stende Paglino dopo il dribbling subito, occasione per i falchetti con il piazzato

2′ Spazza male Zanellati, Ardizzone prova la botta da distanza siderale spedendo il pallone sul fondo

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Falasca, Kontek, Gatti, Heinz; Bianchi, Damian; Bakayoko, Carretta, Paglino; Asencio.

TARANTO (4-3-1-2): Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Shiba, Fontessa; Verde, Ardizzone, Madera; Varela; Giovinco, Fabbro.

Primo turno infrasettimanale del campionato per entrambe le squadre e ciò potrebbe portare i due tecnici a modulare le formazioni in base alle necessità di riposo e rotazione che esse concernono. Iori rincorre ancora la prima vittoria dopo la prestazione incoraggiante a Messina con la rimonta da 2-0 a 2-2, e cercherà di fare di questa gara l’opportunità perfetta per aggiungere tre punti al tabellino della Casertana in classifica.

Alfonso Centore