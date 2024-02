RILEGGI IL LIVE. CATANIA-CASERTANA 0-0. Partita divertente al Massimino, i falchi sprecano ancora

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

90’+2 Fischia tre volte Scatena, finisce 0-0 Catania-Casertana

90′ 2′ di recupero

90′ Galletta! Va in porta, ma trova il muro di Kontek. Attacca solo la Casertana in questi ultimi minuti

88′ Ultima mossa di Cangelosi: Carretta lascia spazio a Taurino

85′ DELI A PORTA VUOTA! SUCCEDE DI TUTTO AL MASSIMINO IN QUESTI ULTIMI MINUTI, DELI PERDE TEMPO SUL CONTROLLO MENTRE LA PORTA DI ALBERTONI ERA SGUARNITA E CALCIANDO DI FRETTA METTE IL PALLONE ALTO SCIUPANDO UN’OCCASIONE D’ORO

82′ VENTURI CHE PARATA SU COSTANTINO! NICOLETTI LISCIA IL PALLONE SUL RETROPASSAGGIO E NE APPROFITTA ROCCO COSTANTINO CHE CALCIA A INCROCIARE SUL SECONDO PALO DEL PORTIERE ROSSOBLU’ CHE E’ PRONTISSIMO A RISPONDERE

81′ Cambia ancora Lucarelli: escono Tello e Di Carmine per Quaini e Cianci

80′ ANCORA CURCIO! GIRATA AL VOLO CHE AVEVA STREGATO ALBERTONI MA NON TROVA LO SPECCHIO

78′ CURCIO! PROVA AD INCROCIARE CON LO STACCO DI TESTA SUL GRAN CROSS DI ANASTASIO, TERMINA POCHI CENTIMERI AL LATO DEL PALO LA CONCLUSIONE DEL 10 DI BENEVENTO

76′ GALLETTA! MISSILE DA FUORI AREA DI UN SOFFIO SOPRA IL LEGNO ORIZZONTALE DELLA PORTA DEL CATANIA

74′ Cambia Cangelosi: Nicoletti per Bacchetti

70′ ANASTASIO! Servito da Deli in posizione defilata tira di prima e di pochissimo la mette sopra la traversa. Spingono entrambe le squadre in questi minuti

69′ Deli ci prova da casa sua, conclusione sterile e facile per Albertoni

67′ VENTURI! DI CAMRINE ERA SOLO DAVANTI ALL’ESTREMO DIFENSORE DEI FALCHI CHE ASPETTA FINO ALL’ULTIMO L’ATTACCANTE E BLOCCA IL TIRO RAVVICINATO. ANCORA UN MIRACOLO DI GIACOMO VENTURI!

66′ Due cambi per il Catania: Rapisarda e Costantino subentrano a Chiricò e Cicerelli

64′ BACCHETTI CHE SALVATAGGIO! CICERELLI ERA SOLO IN UNO CONTRO UNO CON VENTURI, IL PORTIERE ROSSOBLU’ INTUISCE LA DIREZIONE E DEVIA IL PALLONE CHE SI STAVA INDIRIZZANDO PERICOLOSAMENTE VERSO LA PORTA, BACCHETTI E’ PROVVIDENZIALE SULL’INTERVENTO

61′ Di nuovo uno-due tra Toscano e Galletta, altra conclusione del numero 5. Proto ancora una volta Albertoni

55′ Corner battuto bene dai falchi, Bacchetti incorna verso la porta, blocca il portiere del Catania. Si sveglia la Casertana

54′ TOSCANO! SERVITO DA GALLETTA SU UNA GRANDE RIPARTENZA DEL NUOVO ENTRATO IL NUMERO 5 LASCIA PARTIRE LA BOTTA, ALBERTONI CON UN GRANDE INTERVENTO LA METTE IN CALCIO D’ANGOLO

52′ MIRACOLO ANASTASIO! DI CARMINE DAL LIMITE DELL’AREA AVEVA CONCLUSO IN PORTA, IL TERZINO NAPOLETANO SI ALLUNGA IN SCIVOLATA E BLOCCA IL PALLONE SALVANDO IN RISULTATO

51′ Rischia tantissimo la Casertana: retropassaggio calibrato male di Sciacca e Venturi non è in traiettoria con la palla che si spegne di poco sul fondo

48′ ESPULSO STURARO! GIA’ AMMONITO IL CENTROCAMPISTA EX JUVENTUS CHE ENTRA IN SCIVOLATA SU CURCIO E SCATENA DECIDE DI MANDARLO SOTTO LA DOCCIA. CAMBIA TUTTO AL MASSIMINO

46′ Gioca il jolly Cangelosi: debutta il classe 2005 Galletta per Proietti

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 Ammonito Cicerelli per un fallo su Proietti

45′ Un minuto di recupero annunciato

45′ Ottimo sviluppo del Catania, Cicerelli prova a giro da fuori. Il pallone termina sul fondo

44′ Rimessa di Carretta, palla a Curcio che non ci pensa due volte e va subito al tiro, murato da Welbeck. Grandi difficoltà per l’attacco di Cangelosi

36′ Corner per i falchi, dopo una prima deviazione dalla mischia emerge Celiento. Male la coordinazione del centrale rossoblù che lascia impennare la palla oltre la traversa di Albertoni

31′ Riprende il gioco, stringe i denti il centrocampista del Catania, ex-Catanzaro

30′ Gioco fermo, Welbeck a terra dopo un duro contrasto con Curcio

27′ Tiro di Welbeck da distanza siderale, presa facile di Venturi

19′ Calcio d’angolo per il Catania, pericoloso lo stacco di Castellini, ma lontano dalla porta della Casertana. Forte pressione del Catania in questi primi minuti

18′ CHIRCO’! SFIORA LA PRODEZZA SULLA PUNIZIONE, INTERVIENE VENTURI A METTERE LA PALLA IN OUT

17′ Fallo pericoloso di Bacchetti al limite dell’area su Di Carmine. Ammonito anche l’ultimo superstite della difesa rossoblù

15′ Punizione battuta in mezzo da Chiricò, stacca bene Bouah ma è poco preciso sull’incornata. Prima occasione per i padroni di casa

14′ Anche Celiento ammonito! Brutto fallo del capitano rossoblù su Castellini

12′ Altro fallo al limite di Sciacca, l’arbitro opta per un semplice richiamo non senza le proteste degli ospiti

5′ Altro giallo! Stavolta dal lato di Cangelosi è Sciacca a finire sul taccuino di Scatena. Animi caldi sin dall’inizio

3′ Subito un provvedimento disciplinare, ammonito Stefano Sturaro dopo un’entrata chiaramente in ritardo su Carretta

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CATANIA (4-3-3): Albertoni; Bouah, Curado, Kontek, Castellini; Welbeck, Sturaro, Tello; Chiricò, Di Carmine, Cicerelli. All. Cristiano Lucarelli

CASERTANA (3-5-2): Venturi; Celiento, Bacchetti, Sciacca; Calapai, Toscano, Proietti, Deli, Anastasio; Carretta, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

La squadra di Cangelosi si presenta alla sfida con il Catania in una forma non delle migliori, con i tre punti che mancano da oltre un mese e un organico decimato dagli infortuni: Montalto, Damian, Casoli e Tavernelli sono costretti ai box, squalificato Soprano. Unica nota positiva per il tecnico ex vice Zeman è il ritorno di Daniele Celiento al centro della difesa.

Nel Catania Lucarelli sarà orfano di Zammarini, Cianci e Celli; ritrovati Di Carmine, autore di una doppietta all’andata, Furlan e Sturaro, altro nome illustre tra le file dei siciliani.

La regia del match è affidata a Grabriele Scatena della sezione di Avezzano.

Alfonso Centore