LIVE ELEZIONI COMUNALI. SUCCIVO: Papa sindaco “alla bulgara”. SPARANISE Martiello schiacciante su Merola, CERVINO Vinciguerra in fascia. A CAPODRISE ha vinto…

AGG.17:16 SUCCIVO – Possiamo tranquillamente dire che Salvatore Papa è il nuovo sindaco di Succivo. Al momento ha raccolto il 73% dei consensi a fronte dell’11% di Dell’Aversana, dell’8% di Terza Via e il 7% di Succivo Trasparente.

AGG. 17:15 CAPODRISE – Si profila la vittoria del candidato Negro, che ha beneficiato della spaccatura tra il gruppo che ha fatto capo all’imprenditore Liquori e il Pd di Giuseppe Fattopace.

AGG. 17:10 SPARANISE – Abbiamo lasciato Sparanise senza notizie per un po’ di tempo. Ciò perché avevamo già scritto che la vittoria di Martiello andava delineandosi con modalità nette. Al momento, con lo spoglio a buon punto, 1484 voti per Martiello, 898 per Merola.

AGG. 17:00 CERVINO – Quello che si configura a Cervino è un vero e proprio trionfo raccolto da Vinciguerra che, a spoglio già abbastanza avanzato, ha raccolto 419 voti a fronte dei 197 di Caturano. L’affluenza ufficiale è stata del 71,92% e nel momento in cui pubblichiamo questo aggiornamento ci giunge notizia che lo scarto è cresciuto fino alla cifra di 420 con la sezione n.1 che ha completato lo spoglio.

SPARANISE – È iniziato lo spoglio a Sparanise. In questo momento la lista Sparanise in Movimento del sindaco uscente Martiello si attesta a 446 voti, mentre l’altra lista capitanata dal candidato sindaco Merola arriva a 268 voti.

Insomma, già un distacco che potrebbe significare più di qualcosa.