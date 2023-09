LIVE. POTENZA-CASERTANA. Le formazioni ufficiali. Cangelosi ne cambia due in difesa.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Anastasio, Celiento, Soprano, Fabbri; Toscano, Proietti, Damian; Tavernelli, Curcio, Casoli.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Sbraga, Verrengia Armini; Hadziosmanovic, Laaribi, Schiattarella, Steffé, Volpe; Di Grazia, Caturano.

La Casertana cerca la prima vittoria in stagione sul campo del Viviani dopo la prestazione convincente contro il Latina e si affida di nuovo a Curcio e compagni per farlo; i lucani scendono in campo con la voglia di rivalsa dopo la batosta di Castellammare. Occhio all’ex Caturano, la voglia di far male del Potenza lì davanti c’è.

Per i falchetti doppio cambio nel reparto difensivo: dal 1′ minuto Anastasio e Soprano che, come previsto, prendono il posto di Paglino e Sciacca.