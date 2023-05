ORE 16.57. LIVE. BALLOTTAGGIO. Il nuovo sindaco di SAN FELICE è Emilio Nuzzo. E fa il brindisi davanti al comitato di Palmieri. VIDEO E FOTO

ORE 16.57 – SAN FELICE A CANCELLO – Gli ultimi voti scrutinati serviranno solo per le statistiche: ormai è chiaro che Emilio Nuzzo sarà il nuovo sindaco di San Felice a Cancello.

Dopo l’interregno prefettizio della commissaria Savina Macchiarella, Nuzzo tornerà a ricoprire la carica di primo cittadino a 12 anni dall’ultima volta.

Niente da fare, quindi, per Carmine Palmieri. Lo sconfitto, a dimostrazione dei lunghi rapporti tra i due, ha ricevuto anche i complimenti e un brindisi da parte del neoeletto primo cittadino, prima della sfilata e della festa che Nuzzo celebrerà.

ORE 16.30 – SAN FELICE A CANCELLO – Ci siamo ormai. Emilio Nuzzo sta per diventare sindaco di San Felice a Cancello. I 594 voti di differenza con il competitor Carmine Palmieri ormai sono irraggiungibili.

2714 per Palmieri, 3308 per Nuzzo. Nel comitato di quest’ultimo è già iniziata la festa e il coro la capolista se ne va…, riproposizione della canzone per lo scudetto del Napoli, si sente dai fedelissimi del candidato che si appresta a vincere il ballottaggio.

Quel vantaggio mostrato al primo turno si fa sentire nel ballottaggio e dai primi voti emersi dalle schede scrutinate nei seggi di San Felice a Cancello. Fatto non scontato, in considerazione del fatto che i ribaltoni nei secondi turni, nei testa a testa, sono avvenuti spesso.

Il primo turno aveva dato un vantaggio a Emilio Nuzzo. E il vantaggio resta: 1581 preferenze per lui. Il competitor Carmine Palmieri segue a 1302 voti.

SAN FELICE A CANCELLO – Sono terminate le consultazioni cittadine per il testa a testa tra Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri, che si giocano la carica di sindaco di San Felice a Cancello.

Seguiremo passo passo lo spoglio per darvi, il prima possibile, i risultati del ballottaggio. L’affluenza sarà inferiore a quella del primo turno, come sempre accade. Al momento, dovrebbe attestarsi al 59,96%, rispetto al 74,42% di due settimane fa.

Alle elezioni del 15 maggio scorso Nuzzo è finito davanti a Palmieri e, come pronosticato, non avendo superato il 50%+1 delle preferenze come sindaco, ha dovuto affrontare questo secondo turno.

Due settimane fa, al terzo posto è arrivata Eugenia Carfora, che con una sola lista ha superato il 25%. Meno bene, invece, il dato di Antonella Lettieri di Forza Italia, non arrivata alla doppia cifra.