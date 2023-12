RILEGGI IL LIVE. SORRENTO-CASERTANA 1-1. Ravasio (S) risponde a Damian (C). Un pari per chiudere l’anno al secondo posto in classifica

Pareggio che non danneggia entrambe le squadre in ottica classifica, gara equilibrata che ha alternato fasi di dominio da parte di entrambe le formazioni. La corazzata di Cangelosi stacca il Picerno ed è sola al secondo posto a sette lunghezze dalla Juve Stabia, con un interno girone di ritorno per tentare l’impresa

90’+5 Arriva il triplice fischio dell’arbitro, Sorrento-Casertana finisce 1-1

90′ Annunciati 5′ di recupero

89′ Ultimi due cambi per Maiuri: entrano Di Somma e Colombini per Todisco e Loreto

81′ Cross profondo di Anastasio, sbuca tra tutti Montalto che va di pura potenza ma prende solo l’esterno della rete. Subito in ritmo i cambi della Casertana

80′ Giallo per Sciacca dovuto ad un tocco di mano

78′ Doppio cambio anche per Cangelosi: escono Curcio e Damian per Montalto e Carretta

78′ Doppio cambio per il Sorrento: out Cuccurullo e Vitale per Martignago e Missori

76′ Buono scambio sulla fascia tra Calapai e Tavernelli, il cross del terzino viene intercettato dall’uscita tempestiva del portiere avversario

74′ Giallo per Cuccurullo, secondo ammonito per il Sorrento

72′ TAVERNELLI! PALLA IN VERTICALE PERFETTA DI CURCIO PER IL NUMERO 11 CHE SPRECA UNA GRANDE OPPORTUNITA’ CALCIANDO DEBOLMENTE E NON CEANDO PROBLEMI A DEL SORBO MENTRE ERA A TU PER TU CON IL PORTIERE

63′ Palla che arriva tra i piedi di Anastasio dopo una rimessa laterale, il terzino napoletano prova anche ad andare in porta, ma la conclusione non dà i risultati sperati e regala la rimessa dal fondo al Sorrento

58′ Primo cambio per il Sorrento: fuori Badje, dentro Scala

57′ De Francesco conclude in porta, deviato da Celiento. Non impensierisce Venturi che blocca comodamente

54′ CASOLI! Sfiora l’eurogol con una botta da oltre trenta metri che termina di pochissimo al lato dei pali di Del sorbo. Reagiscono i falchi

51′ ALTRA CHANCE SORRENTO! Ravasio cerca un filtrante molto invitante per Vitale. Costretto all’uscita Venturi che blocca la sfera. Gran confusione per la difesa della Casertana

49′ Ammonito Anastasio, secondo giallo per i falchi

47′ GOL SORRENTO! BADJE, PER REDIMERSI DALL’ERRORE PRECEDENTE, CAVALCA SULLA FASCIA E SERVE IN MEZZO RAVASIO CHE CON IL SINSTRO BATTE VENTURI

46′ BADJE! PERSO TOTALMENTE DALLA DIFESA DEI ROSSOBLU’, DRIBBLA ANCHE VENTURI E A PORTA VUOTA LA METTE FUORI DALLO SPECCHIO DELLA PORTA

46′ Confermato il cambio che era stato anticipato da Cangelosi poco prima della chiusura del primo tempo: esce Taurino per Casoli

SECONDO TEMPO INIZIATO

La Casertana domina i primi minuti, per poi limitarsi alla gestione nel resto del primo tempo. Decide Damian, ma incombe la reazione del Sorrento nella seconda frazione di gioco

FINE PRIMO TEMPO

45’+3 Tavernelli si stava involando verso la porta avversaria, ma complice l’aggancio difettoso, il pallone si allunga troppo e favorisce l’uscita di Del Sorbo

45’+1 Stringe i denti e ritorna in campo a sorpresa Taurino, con le dovute medicazioni, dopo la botta subita

45′ Annunciati 4′ di recupero

45′ Giallo per Damian che stende Vitale e regala un calcio di punizione al Sorrento

40′ Gioco momentaneamente fermo: scontro in area tra Taurino e Fusco durante il contropiede per i rossoblù. Entrambi accusano il colpo alla testa, il 25 della Casertana sembra costretto a lasciare il campo definitivamente

34′ RAVASIO! Cross molto buono di Loreto dalla fascia sinistra, il 91 anticipa tutti cercando la conclsuione di punta al volo, ma trovando solo il fondo. Prima azione pericolosa per il Sorrento

28′ Ammonito Badje per un intervento in netto ritardo su Toscano

23′ PROIETTI! Dopo un calcio piazzato battuto in mezzo la difesa rossonera non allontana al meglio e il mediano dei rossoblù tenta il tiro dal limite dell’area. Fuori di poco al lato del palo

16′ TAURINO! TIRO A GIRO ALL’INCROCIO INTERCETTATO DAL MIRACOLO DI DEL SORBO! DOMINANO I ROSSOBLU’

12′ GOL CASERTANA! DAMIAN CON UNA VOLEE SPLENDIDA SUL CROSS SPORCATO DI CALAPAI! BATTE DEL SORBO E REGALA IL VANTAGGIO AI FALCHI

5′ Ritmo asfissiante della Casertana in questo avvio, manovre ancora sterili ma il Sorrento sente da subito la pressione imposta dagli ospiti

1′ Al via il match!

AGGIORNAMENTO: A meno di 10’ dal calcio d’inizio Montalto mostra un risentimento fisico, il 32 si accomoderà in panchina e al suo posto ci sarà Taurino dal 1’.

Le formazioni ufficiali:

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Ravasio, Badje. All. Vincenzo Maiuri

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian; Tavernelli, Taurino, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

La Casertana cerca l’ennesima vittoria in campionato nel derby contro il Sorrento in terra lucana per concludere l’anno in bellezza. Ghiotta possibilità per i falchi di andare in solitaria al secondo posto in classifica e inseguire la Juve Stabia nella corsa al titolo.

Cangelosi ritrova Sciacca e conferma i convocati della sfida contro il Giugliano, simile sorte per Maiuri che dà fiducia all’organico protagonista della vittoria con il Catania nella scorsa giornata.