Lo Stato prova a guadagnare mezzo milione di euro. Messe in vendita case e non solo nel Casertano

CASERTA – Si sa che le casse di uno Stato sono sempre, perennemente in difficoltà. Giocando con l’impossibile equilibrio tra il rispetto del dovere di aiutare la popolazione, attraverso l’erogazione dei servizi, gli stipendi, quelle spese inutili che, però, una burocrazia elefantiaca come quella italiana mantiene in vita, e la necessaria stabilità delle casse pubbliche, è inevitabile che l’Agenzia del Demanio metta in vendita qualsiasi cosa che possa far avere un ritorno economico.

Aversa, Teverola, Vitulazio e la piccola e meravigliosa Pratella. Nei primi tre casi, si tratta di unità residenziali, case in vendita che passano, come valore, dai 347 mila euro dell’unità residenziale di via Amendola, nel Parco Primavera, ad Aversa, ai 41 mila euro dell’appartamento di Vitulazio, in via Fermi. Nel mezzo, una casa a Teverola, in via Roma, da circa 83 mila euro.

L’agenzia campana del Demanio ha messo in vendita, per quanto riguarda la provincia di Caserta, anche un fabbricato a Pratella dal valore di 5 mila euro.

