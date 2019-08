Lo strano caso del bar della rissa dei gemelli di CASAL DI PRINCIPE. Oggi è stata arrestata la nuova barista

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red.cro.) – G.A, barista (nuova) di 57 anni, era destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte d’Appello di Brasov in Romania per truffa, per questo i carabinieri l’hanno arrestata.

Portata in carcere a Pozzuoli, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inevitabilmente questa situazione porterà ad altre indagini dell’Ispettorato del Lavoro per verificare la regolarità dell’assunzione.

Pare che non ci sia pace per il Gran Caffè Vesuvio dopo che pochi giorni fa Alessio e Vincenzo D.F., gemelli di 18 anni, di Casal di Principe, aggredirono la 55enne barista, venendo arrestati il mattino seguente.