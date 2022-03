Ludovica Russo sabato protagonista dei concerti letterari del Liceo Giannone di CASERTA

CASERTA – Riprendono presso il Liceo “Pietro Giannone” gli appuntamenti dei Concerti Letterari – curati dalla professoressa Daniela Borrelli- un format che coinvolge gli allievi in un fecondo percorso di avvicinamento alla lettura e al confronto con gli autori. E stavolta sarà un’ex allieva la protagonista della presentazione di sabato 5 marzo 2022 alle 10.45 in Aula Magna: dopo i saluti della D.S. prof. ssa Marina Campanile, infatti, la giovane scrittrice Ludovica Russo discuterà del suo primo lavoro con la professoressa Daniela Borrelli e con le classi IV B e IV C che hanno già letto Incastri imperfetti. Ludovica Russo nasce a Caserta nella seconda metà degli anni ‘90, frequenta il liceo classico “Pietro Giannone” e si laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, prosegue poi il suo percorso giuridico dedicandosi all’attività forense e allo studio del diritto. Fin da piccola amante della letteratura e della scrittura, trasforma ogni quaderno in un diario. Scrive per passione e per amore e questa è la sua prima opera.

Nei cento frammenti di Incastri imperfetti una giovane donna giunta all’altare spezza le sbarre della gabbia dei formalismi e delle costrizioni borghesi e ha il coraggio di cambiare tutto, perché ha imparato a scegliere. E la scelta della verità comporta sempre una frattura, una “crisi” che è difficoltà ma anche e soprattutto crescita dell’individuo e, al contempo, della società: soltanto la verità consente di essere in pace con sé stessi. I frammenti – più o meno lunghi – sono un caleidoscopio di emozioni, frutto del diario personale della giovane autrice, ma anche delle riflessioni e delle emozioni che ha messo in fila durante la pandemia e nel corso della forzata solitudine dovuta al covid. Un libro che tocca senz’altro le anime dei più giovani e che intende dialogare con loro per ritrovare la dimensione del confronto sincero e approfondito tra le generazioni.