L’ultimo saluto al 21enne Andrea. Sarà lutto cittadino

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Proclamato il lutto cittadino durante i funerali del giovane Andrea Aquilante, 21 anni. In occasione della funzione religiosa che avrà luogo oggi alle 18 presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Gricignano, l’Ente comunale ha disposto: “PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO Il Sindaco Vincenzo Santagata dispone il lutto cittadino, per il 12 Agosto 2021, giorno nel quale si svolgeranno le esequie del giovane Andrea Aquilante presso la chiesa Sant’ Andrea Apostolo, mediante: – l’ esposizione a mezz’ asta della bandiera Comunale per l’intera giornata del 12.08.2021.- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande dalle ore 18.00 alle ore 20.00.“