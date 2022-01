L’ultimo viaggio di Giulio. Valoroso militare, lascia due figli piccoli

CASAGIOVE (Lidia e Christian de Angelis) Grande partecipazione ai funerali del 44enne militare Giulio Grieco. Ieri mattina presso la Chiesa di S. Francesco di Paola a Casagiove si sono celebrati i funerali del valoroso e stimato militare, sposato con Loredana e padre di due bambini, Matteo e Sara, fratello di Michele, dirigente sindacale di Polizia del Coisp e in servizio al commissariato di via Cina a Termoli. Grieco era un uomo di grande valore, come militare aveva partecipato a diverse missioni internazionali in Kosovo, Albania e Afghanistan, era l’ultimo di sei figli. Il 44enne purtroppo lottava da tempo contro il male, che lo aveva colpito ai polmoni, ieri la dolorosa notizia della sua dipartita. Oggi alla funzione religiosa tanti i presenti per rendergli omaggio, anche rappresentanti militari e civili. Tanto dolore per la scomparsa di un eroe, vittima del male.