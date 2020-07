LUTTO a MARCIANISE e CAPODRISE per la morte dell’ingegnere Alessandro Tartaro

CAPODRISE – C’è sconcerto nel mondo delle professioni per la tragica fine di Alessandro Tartaro, l’ingegnere che ieri sera ha deciso di togliersi la vita impiccandosi nella sua abitazione di Capodrise. Alessandro Tartaro, persona nota e stimata, aveva partecipato in passato ad un concorso per la dirigenza dell’ufficio tecnico del comune di Marcianise ed aveva combattuto nelle sedi giudiziarie, precisamente al Tar, per farsi riconoscere ragioni, evidentemente negate. Successivamente, vinta la causa, era entrato al comune di Marcianise. Da lì, in mobilità, si era spostato all’asl.

Alessandro era figlio dell’ex preside della ragioneria, attualmente in pensione.