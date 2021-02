LUTTO A MONDRAGONE. Stroncata dal male del secolo, muore maestra amatissima. Fissati i funerali

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si è spenta ieri sera, dopo una lunga malattia all’età di 68 anni, Immacolata Sabatino, da tutti ricordata come una donna buona, generosa, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Una mamma ed una moglie esemplare la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dei propri cari.

Per tantissimi anni ha insegnato nella scuola primaria “Adele Izzo”, ed è stata una maestra amatissima dai suoi alunni per la sua dolcezza e per la sua devozione verso il proprio lavoro che ha amato fino alla fine. Una donna che dedicava le sue energie ed il suo “sapere” ai bambini, anche durante il tempo libero, impartendo lezioni private gratuite a chi ne avesse bisogno. Ha lottato fino alla fine contro purtroppo un male incurabile.

I funerali di Immacolata si terranno domani alle ore 11.00 nella chiesa di San Marcellino in Aprano (Casaluce). Porgiamo ai familiari di Immacolata, le nostre più sentite condoglianze.