LUTTO A RIARDO. E’ morto l’ex sindaco Mario D’Agostino

RIARDO – Lutto nella politica di Riardo. Si è spento l’ex sindaco di Riardo Mario D’Agostino, a darne notizia è l’attuale primo cittadino Armando Fusco: “In quel periodo la politica era caratterizzata da una particolare vivacità e giusta passione; il confronto era improntato al merito delle questioni, alla progettualità ed ai programmi. Oggi, invece vi sono solo malcelati egoismi e protagonismi – scrive Fusco nel suo elogio pubblicato sui canali social dell’amministrazione riardese – L’impegno amministrativo di Mario D’Agostino fu coronato con la sua elezione alla carica di Sindaco ed in tale ruolo egli ha operato con equilibrio ed alto senso di responsabilità istituzionale, qualità da tutti riconosciutegli. Terminata la esperienza amministrativa, ha ritenuto di non impegnarsi più nella vita politica della comunità, ed anche osservando le dinamiche amministrative non ha mai manifestato contrarietà, rancore o disappunto verso coloro che nel tempo si sono succeduti alla guida del paese. Con la scomparsa Mario D’Agostino la nostra comunità perde un protagonista di quella politica che con signorilità e moderazione promuoveva il rispetto ed il senso delle Stato e delle Istituzioni”, conclude.