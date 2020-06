LUTTO ad AVERSA. Muore 68enne. Lascia 4 figli

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nella comunità aversana. Si è spenta Antonietta Della Puca, 68 anni, gettando nel dolore il marito Ferdinando Citarella e gli amati figli Raffaele, Pasquale, Giuseppe e Sara. Persona gioviale, pronta a sacrificarsi per i figli e i nipoti, generosa e forte. Oggi alle 16:30 i funerali presso la Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli. Questo il commovente addio del figlio Giuseppe per la madre: “Hai combattuto con tutte le tue forze , e ancora una volta , come sempre lo hai fatto per noi figli e per i tuoi amati nipoti …Lasci un vuoto Incolmabile nelle nostre vite , un punto di riferimento per tutti noi ….Mamma ti ho amato tanto e ti amerò per tutta la vita .. ..Mi mancherai Piccere’ ”