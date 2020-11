AVERSA – Lutto ad Aversa per la morte di Antonio Ceraldo, commerciante e titolare del negozio Carezze di via Roma. Era figlio di don Mario che per anni aveva gestito una salumeria. Lo ha ricordato anche il sindaco Alfonso Golia con un post su facebook: “Da oggi via Roma sarà un po’ più triste e vuota. Addio Antonello mi mancheranno i caffè e le chiacchierate con te. Che la terra ti sia lieve ❤️”.