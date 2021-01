CASERTA – E’ morto Pasquale Romagnolo, 59 anni, di Caserta. Si era trasferito per lavoro a Genova ma era rimasto molto legato alla città capoluogo. Qualche mese fa aveva scritto in un post lasciato sui social del suo ricovero in ospedale. Il suo cuore si è fermato, lasciando nello sconforto i familiari e i tanti amici.