Lutto al Comune. Muore improvvisamente dipendente LSU

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – E’ venuto a mancare improvvisamente Carmine Indaco, 60enne dipendente comunale, Lsu presso il cimitero cittadino. L’uomo, molto conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali nella comunità locale, era sposato con Giuseppina Della Rossa, e padre di figli. La sua improvvisa dipartita ha sconvolto l’intera comunità che si è stretta intorno alla famiglia.

Diversi hanno espresso il proprio cordoglio attraverso i social, tra cui l’amico Nicola V. : “Sono molto rattristato per l’improvvisa scomparsa dell’amico Carmine Indaco. Per me è un amico che ci lascia. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. R.I.P.”. Anche il sindaco Giuseppe Dell’Aversana affida ad un post il suo ricordo: “Ho appreso ora la dipartita di Carmine Indaco, LSU in forze presso il cimitero di Sant’Arpino. Purtroppo ieri è prematuramente scomparso per morte improvvisa Carmine Indaco un valido LSU in forza al cimitero comunale!” .