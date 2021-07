Lutto all’Asl, muore dipendente 68enne. Il ricordo dell’ex assessore Barbato

I funerali si terranno domani alle…

CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto all’ASL, muore Umberto Fabozzi 68 anni. Oggi una dolorosa notizia ha sconvolto l’intera comunità e l’ambiente sanitario. L’uomo stimato e benvoluto da tutti da poco in pensione, lascia la moglie Immacolata Spena e i figli Giuseppe, Carla e Vincenzo nel dolore. I funerali si terranno domani alle 15:30 nella Parrocchia di S. Eufemia a Carinaro.

Questo il cordoglio dell’ex assessore Giuseppe Barbato: “Apprendo sgomento la dipartita del carissimo Umberto Fabozzi, di anni 68. Dipendente dell’ASL di Caserta, da poco in quiescenza, il caro Umberto era una persona squisita, per tanti anni nostro vicino di casa era sempre disponibile e tutto dedito alla famiglia. Quando ci incontravamo mi parlava sempre di tante cose e negli ultimi tempi del decoro urbano della Piazzetta P. Giuseppe Petrarca, dove abitava di fronte. Alla cara moglie Immacolata, ai cari figli Giuseppe, Vincenzo, Carla e Umberto, al fratello Luigi, alla sorella Rosa, al genero, agli adorati nipotini, ai cognati e ai familiari tutti le mie mie sentite condoglianze unitamente a quelle di tutto il gruppo Carinarese. Riposa in pace carissimo Umberto e grazie per tutto. Che la terra ti sia lieve. A Dio affidiamo la Sua anima eletta!”