COVID. MADDALONI piange la scomparsa di Chiara, mamma 46enne

MADDALONI (red.cro.) – Terribile decesso in queste ore a Maddaloni, al covid center della città calatina. E’ venuta a mancare in queste ore la quarantaseienne Chiara D’Aiello. La donna era ricoverata all’ospedale maddalonese dopo il contagio, ma già soffriva di alcune patologie pregresse. Dopo essere stata trasferita in Terapia intensiva per il peggioramento delle sue condizioni fisiche, è avvenuto il decesso. Tristissima la comunità di Maddaloni, che ha visto scomparire una donna voluta bene e apprezzata. I pensieri di tutti sono dedicati alla famiglia e alla figlia di Chiara, non ancora maggiorenne.