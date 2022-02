SANTA MARIA CAPUA VETERE – Santa Maria Capua Vetere è in lutto per la morte di Vincenzo Merola, commerciante di 46 anni. Un amico di tutti, un bravo ragazzo, conosciutissimo nella città del foro, titolare di un centro di riparazione di smartphone e pc sito in Viale Kennedy. La sua dipartita improvvisa ha lasciato sgomenti i residenti. Davvero una brutta notizia.