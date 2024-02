Da molto tempo combatteva contro il male del secolo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ lutto a Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di Antonio Pirro, ex dipendente comunale che da tempo combatteva contro il male del secolo. Un dramma per la sua famiglia e per i fratelli Roberto e Aldo. Gli amici ed i familiari attendono la fissazione dei funerali per potergli dire addio.