LUTTO IN COMUNE. Muore a 61 anni il messo notificatore

SAN FELICE A CANCELLO -(f.g.)Stamani è deceduto il messo notificatore del Comune di San Felice a Cancello, Piero Cucco. Apprezzato cantautore, noto ad Acerra per le sue melodie, la scorsa settimana era stato ricoverato per problemi respiratori. Stamani era in programma un intervento di disostruzione delle vene ostruite. Non ce l’ha fatta: stamattina è deceduto a causa arresto cardiaco. I tentativi dei medici di riportarlo in vita sono tutti falliti. Condoglianze alla famiglia e ai prossimi congiunti