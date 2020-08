Lutto in paese, giovane insegnante muore a 48 anni. Lascia 2 figli

Il commovente ricordo del suo compagno di banco e nostro collega Salvatore Minieri

CALVI RISORTA – “Donatella, il destino non ha creanza, non prova mai rimorsi. Non ha avuto pietà, ricordando le versioni di greco, passate sotto i banchi, gli anni meravigliosi del liceo, tornando spesso a casa con il passaggio, sotto la pioggia o attraverso le primavere più raggianti. Le mattinate che quasi ti hanno portato alla beatificazione prima della Maturità, per avermi sopportato come compagno di banco. Sapere che sei andata via con la tua solarità contagiosa, non è solo dolore. È un pezzo di vita nostra che si spegne nel ricordo di ogni tua risata, quando suonava la campanella.

Ciao Donate’, ciao compagna di banco, ti ricordiamo tutti così: bella e accesa di ogni speranza”.

E’ il commovente ricordo del collega giornalista Salvatore Minieri per la sua compagna di banco delle scuole superiori, Donatella Del Bene, strappata all’affetto dei suoi due bambini, ad appena 48 anni, da un male che non le ha lasciato scampo.



Un grave lutto per tutta la comunità calena dove Donatella, che faceva l’insegnante, era apprezzata e stimata da tutti. La redazione di Casertace si unisce al dolore dei familiari e al ricordo del nostro collega Minieri.