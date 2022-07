LUTTO IN PAESE. Muore l’ex sindaco Angelo Marcucci

ALVIGNANO – Lutto nella comunità di Alvignano. Si è spento improvvisamente a 72 anni l’ex sindaco Angelo Marcucci, in carica fino allo scorso 12 giugno. Era ricoverato presso Policlinico II di Napoli, dopo il contagio da Covid19. “Sono profondamente addolorato per questa triste notizie – ha scritto l’attuale sindaco di Alvignan0, Angelo Di Costanzo. Proclameremo a breve il lutto cittadino: siamo stati in questa ultima tornata elettorale solo avversari politici ma mai nemici: difatti tra di noi vi è sempre stato un rapporto di stima ed amicizia, anche tra le nostre rispettive famiglie”.