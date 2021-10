LUTTO. Muore l’ex assessore Franco Laurenza

RIARDO – E’ morto l’ex assessore comunale Franco Laurenza. La notizia è stata data dal sindaco Armando Fusco, con un messaggio di ricordo della figura di amministratore pubblico: “che nel periodo in cui ha ricoperto cariche elettive e funzioni amministrative, prima quale consigliere comunale e successivamente quale assessore, con impegno, moderazione e competenza si è prodigato per programmare e realizzare iniziative e progetti nell’esclusivo interesse della nostra comunità“.

“Da tempo la malattia lo ha limitato nel manifestare il suo impegno per la crescita del paese, ma, nonostante tutto egli trovava il modo per richiamare l’attenzione sui problemi quotidiani dei cittadini, sulle loro esigenze ed i loro bisogni, sollecitando la soluzione degli stessi – ha aggiunto il sindaco Fusco – Quando le persone lasciano profonde impronte in una comunità, maggiormente si avverte il vuoto per la loro assenza. Franco Laurenza è una di queste persone“.