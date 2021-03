Lutto nel mondo dell’arte: si è spento a 48 anni un noto pittore

VAIRANO PATERNORA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo dell’arte: si è spento a 48 anni Nino Littera. Un doloroso risveglio per la comunità che ha appreso dell’improvvisa dipartita dello stimato e conosciuto artista locale. Ieri notte l’uomo (colpito, pare, da un arresto cardiaco) si è spento mentre si trovava a casa in via Sant’Agostino. I familiari hanno richiesto i soccorsi, ma quando sono giunti sul posto per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Le sue opere erano note in tutta l’Italia. Stimato e apprezzato, la comunità appresa la notizia ha inondato i social con messaggi di addio e cordoglio.

Al D’Arezzo: “Oggi Vairano è in lutto per l’improvvisa scomparsa del nostro grande artista, Nino Littera all’età di 48 anni. Un talento generazionale, Nino Littera Art, è stato l’orgoglio del nostro paese. Condoglianze alla famiglia e RIP”.

Enzo Vecchiarini: “Da qualche istante sono venuto a conoscenza di una tristissima notizia: il carissimo amico, nonché grande artista-pittore Nino Littera, ci ha lasciato. Ti ricorderò con affetto tutte le volte che il mio sguardo si poserà sulle pareti della mia casa dove tengo messi in bell’evidenza i tantissimi tuoi dipinti che ti ho commissionato, ….sono tutti autentici capolavori. Con immensa commozione spero che la terra ti sia lieve caro Nino. Sentite condoglianze alla famiglia.”

La funzione religiosa si svolgerà domani alle 15:30 presso la Chiesa di S.Orsola a Vairano. L’uomo lascia la madre, il padre e le sorelle oltre amici e familiari e i tanti ammiratori delle sue straordinarie opere.