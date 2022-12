Lutto nel mondo forense: muore avvocato 38enne

Deceduto a seguito di un malore improvviso

AVERSA/GIUGLIANO (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo forense, addio all’avv. Antonio Civiletti 38 anni. Lo stimato e conosciuto avvocato, originario di Giugliano, ma conosciuto anche ad Aversa, per l’esercizio della sua professione presso il Tribunale di Napoli Nord, è deceduto a seguito di un malore, avvenuto mentre giocava a Padel. Ieri il giovane è stato stroncato da un infarto mentre giocava. Gli amici lo hanno visto accasciarsi al suolo e hanno chiamato i soccorsi. Civiletti è stato trasportato d’urgenza in ospedale Sangiuliano, ma non c’è stato nulla da fare. Sotto shock amici e parenti nonché i colleghi. In queste ore centinaia i messaggi di addio e cordoglio Gabriele Gatta “Morto con un infarto a 38 anni Antonio Civiletti, ma é mai possibile che ultimamente adolescenti e giovanissimi stanno morendo di infarto quando il loro cuore dovrebbe spaccare le montagne a metà. Ciao Amico mio, abbiamo avuto vari battibecchi ultimamente per colpa delle porcate del movimento, ma ci siamo sempre rispettati l’uno con l’altro. Che straziante notizia, che Dio ti abbia in Gloria Amico mio!”