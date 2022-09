Lutto nel mondo medico, addio al dottor Musto

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo medico, addio al dr. Musto70, anni. Una dolorosa perdita per la comunità, la dipartita dello stimato medico di base Giovanni Musto. Lo stimato professionista era conosciuto per la sua dedizione alla professione e la generosità verso i propri assistiti. La sua scomparsa è stata una doccia fredda per quanti lo conoscevano. Lascia il fratello Giuseppe e i tanti colleghi e amici. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la Parrocchia di Santa Maria a Piazza ad Aversa. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia.