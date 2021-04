Maddalena muore a 25 anni in un drammatico incidente stradale lungo l’Appia

MADDALONI – Maddalena D’Anna, 25 anni, nativa di Maddaloni ma originaria di Acerra, è morta in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Latina Scalo. La lancia Ypsilon sulla quale viaggiava è finita contro uno dei pini a bordo strada. L’auto è diventata un cumulo di lamiere. Per la giovane Maddalena, non c’è stato niente da fare. Viveva a Latina dove lavorava come operatrice socio assistenziale ed ieri sera stava proprio rientrando da un turno di lavoro. Il fidanzato, non vedendola arrivare, ha lanciato l’allarme.