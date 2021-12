MADDALONI – Riapre domattina il ponte Vapore di via Cancello a Maddaloni. La notizia è stata confermata dal vicesindaco di Maddaloni Luigi Bove: “Domani mattina riaprirà al transito dei veicoli il Ponte Vapore di via cancello in Maddaloni”. Dovrebbero dunque diminuire da domani, Vigilia di Natale, i disagi che hanno subito in questi mesi di chiusura gli automobilisti di passaggio nella zona.