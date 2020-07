MADDALONI. Arrestata per aver portato oppiacei e anfetamine in carcere. Ma sono 23 grammi di… farina

MADDALONI – Il Gip presso il Tribunale di Napoli ha archiviato il procedimento contro una donna, L. C.,

indagata per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti consistenti in oppiacei ed anfetamine.



Il 21 febbraio scorso, la predetta, recatasi all’interno del carcere di Secondigliano, insiemealla nipotina, veniva fermata dagli agenti della Polizia Penitenziaria che controllano gliaccessi dei familiari al carcere, i quali, insospettiti da un movimento repentino della L. C.,decidevano di sottoporla a perquisizione.A seguito dei controlli, veniva rinvenuta, nella tasca interna del soprabito della minore, unguanto di lattice contenente sostanza bianca.Allarmati da ciò, gli agenti decidevano di effettuare un droptest sulla sostanza, e da taleanalisi emergeva che la sostanza pesava gr. 23,5 ed era costituita da elementi oppiacei e daanfetamine.L.C., originaria di Maddaloni, ma residente nell’hinterland napoletano, venivadenunciata e, in data 27 aprile, arrestata e posta in regime di arresti domiciliari per il reato didetenzione a fini di spaccio di grammi 23,5 di stupefacenti, aggravato dalla circostanza cheera stata utilizzata una minorenne e che si era introdotta la droga in un carcere.La malcapitata protestava da subito la sua innocenza, riferendo che si trattava di un palloncinoconfezionato con della farina dalla minore che l’accompagnava in occasione della visitapresso il carcere.Il PM., su sollecitazione della difesa, disponeva per l’espletamento di una consulenzatossicologica, effettuata dalla Polizia Scientifica di Napoli, all’esito della quale emergeva cheeffettivamente la sostanza contenuta nel palloncino era farina e non stupefacente, come si eraritenuto in un primo momento.Preso atto di ciò, il PM richiedeva al GIP di Napoli non solo la scarcerazione dellamalcapitata, ma anche l’archiviazione del procedimento.Il Gip, con ordinanza del 2 luglio, ha accolto le richieste del PM, ordinando la scarcerazionedella povera L. C. e l’archiviazione del fascicolo.La donna è stata difesa dall’avv. Mario Corsiero.