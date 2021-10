MADDALONI. Arriva al museo archeologico Calatia l’evento “Ultimo Ballo in Maschera”

CERVINO/MADDALONI – I membri dell’Associazione “CerMesFor – Arte e Cultura” continuano la loro missione culturale spingendosi anche oltre i confini cervinesi. Il presidente Enzo Razzano e gli associati prenderanno parte all’evento “Ultimo Ballo in Maschera: Libri ed Arte” che si terrà presso il Museo archeologico Calatia sito nel Comune di Maddaloni. L’incontro di apertura dell’evento, patrocinato dalla Provincia di Caserta, dal Comune calatino e dalla Diocesi di Caserta, è previsto per oggi, sabato 23 ottobre, con una fase di presentazione del progetto, degli autori e dei libri coinvolti. Oltre all’Associazione culturale cervinese, collaborano all’evento il Centro studi Francescani, il Convitto nazionale “G. Bruno”, Fondazione “Villaggio dei Ragazzi”, l’Associazione Volontari Interforze – Sezione Maddaloni, l’UNAC Mascotte, il premio letterario Mazaioli, i Protagonisti Ballet, la fondazione Ass. Naz. Mutilati Invalidi di Guerra, l’associazione “La Voce dei Giovani”, medImpresa, la Cartolibreria “il Girasole”, Antica Orologeria Bove, Giuseppe Vozza Editore e l’associazione onlus Culturale Musicale “Aniello Barchetta”.

Durante i dodici incontri, si alterneranno performances musicali e teatrali alla presentazione di libri e cortometraggi, tutti incentrati su un unico grande tema: far rinascere l’amore per la cultura ormai assopitosi nel tempo. Infatti, nel rispetto della normativa Covid-19 vigente, tutti i cittadini muniti di Green Pass possono prendere parte agli incontri. In particolare, l’Associazione CerMesFor sarà parte attiva dell’evento il giorno 22 gennaio con un monologo teatrale. La delegazione cervinese si dichiara entusiasta: “Siamo molto contenti di allargare i nostri orizzonti e confrontarci con altre realtà. È per noi motivo di orgoglio prendere parte a questo evento di Arte e Libri, poiché avremo la possibilità di confrontarci con i molti artisti di spicco che parteciperanno”.