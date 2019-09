MADDALONI. Auto prende fuoco, conducente LTP scende dall’autobus e doma eroicamente le fiamme

MADDALONI – È una piccola scena eroica quella che si è consumata ieri mattina a Maddaloni, quando una vettura ha improvvisamente preso fuoco. In quel momento un autobus LTP si trovava casualmente a passare di lì ed il conducente, un uomo di San Felice a Cancello, non ci ha pensato un attimo: ha preso l’estintore di emergenza presente sul suo pullman come da norma di legge, è sceso ed ha spento l’incendio prima che arrivassero i Vigili del Fuoco. Un gesto lodevole nell’aiutare chi è in difficoltà che certamente, ai giorni d’oggi, è sempre più raro.