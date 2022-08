MADDALONI – Cade dalla bicicletta e fa causa al Comune. L’Ente comunale di Maddaloni è stato citato in giudizio da un cittadino per le lesioni riportate, il 4 gennaio del 2019 attorno alle 10 in via Lamia, a seguito di una caduta dalla bicicletta a causa di una “grata irregolare non visibile e non segnalata”. Chiesto un risarcimento di 5.200 euro.