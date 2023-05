MADDALONI. Camion contro balcone, copertura colpisce un pedone: Michele muore dopo un lungo calvario

L’incidente lo scorso mese di febbraio in via Carrarone

MADDALONI – Era lo scorso febbraio quando Michele Verrone, 71enne di Maddaloni rimase coinvolto in un incidente stradale. Oggi dopo tre mesi di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Michele, marmista di via Napoli, quel giorno stava transitando a piedi in via Carrarone quando un camion in transito centrò un balcone. Il crollo del telo di copertura del mezzo centrò in pieno l’uomo. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è venuto a mancare in queste ore.