CERVINO/MADDALONI – Ciclista investito in via Ponte Grotta, arteria che separa i comuni di Maddaloni e Cervino. L’uomo in sella alla sua bicicletta, probabilmente stava rientrando presso la sua abitazione quando è stato centrato in pieno da una Fiat 500 che subito dopo l’impatto ha arrestato la sua marcia. Sul posto gli uomini del commissariato di Maddaloni , i vigili urbani e i sanitari del 118.