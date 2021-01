MADDALONI. Costruiscono in zona sismica, due fratelli nei guai. Il Comune si costituisce parte civile al processo

MADDALONI – Costruiscono su una zona sismica a destinazione agricola. Così sono finiti nei guai due fratelli di Maddaloni, accusati di abusivismo edilizio, falsità ideologica in certificati e reato continuato.

Lo si apprende da una delibera approvata dalla giunta comunale mediante cui si è dato il via libera al Comune a costituirsi parte civile nel processo penale che si terrà presso il tribunale sammaritano. Secondo quanto emerge, sempre dalla stessa delibera, i due fratelli avrebbero eseguito una serie di lavori su un terreno agricolo in via Calabricito, località Boscorotto, in assenza del permesso di costruire ed in difformità alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, ndr) presentata il 5 ottobre 2017 al Comune. L’udienza è fissata per il 1 Aprile di quest’anno.