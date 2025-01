MADDALONI. Dramma della solitudine: 43enne trovato morto in casa

L’allarme dopo l’ennesimo tentativo di contattarlo

MADDALONI – Dramma della solitudine a Maddaloni. Pasquale Pagliaro, 43 anni, di Maddaloni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento in via Padre Pio. L’allarme è stato lanciato dopo che da tempo Pasquale non rispondeva al telefono. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno sfondato la porta e trovato il 43enne privo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Maddaloni. L’ ipotesi della morte naturale sembrerebbe essere l’unica presa in considerazione.