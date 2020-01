MADDALONI (red.cro.) – Non è chiaro ancora perché, nella giornata di mercoledì, un uomo di 55 anni, abitante in uno dei palazzi di edilizia residenziale su via Serao di Maddaloni, ha cercato di uccidersi, lanciandosi dal balcone di casa. Sono dovuti intervenire i vigili urbani e gli uomini dell’Arma per cercare di riportarlo a più miti consigli. Dopo una lunga conversazione con l’uomo, gli agenti sono riusciti a dissuaderlo dal tentativo suicida.