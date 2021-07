MADDALONI Fondazione Villaggio dei Ragazzi: verso il concordato con i creditori

La sezione fallimentare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fissato l’udienza di omologa per il 22 settembre.

MADDALONI La sezione fallimentare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fissato per il 22 settembre prossimo l’udienza di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale per la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, storica istituzione scolastica fondata nel 1946 dal sacerdote don Salvatore D’Angelo, amata e tante volte visitata da Giulio Andreotti. Negli ultimi anni però il Villaggio dei Ragazzi, che ospita istituti superiori e un Convitto per ragazzi in difficoltà, è andato in crisi per i debiti milionari con i fornitori, e così è intervenuta la Regione Campania che ne ha affidato la gestione ad un Commissario erogando i fondi necessari per assicurarne la continuità. Il Villaggio ha comunque rischiato di andare vicino al fallimento, che al momento sembra essere scongiurato con il possibile ricorso al concordato preventivo. “L’omologa, qualora decretata – spiega il commissario della Fondazione, Felicio De Luca – rappresenterebbe un risultato straordinario, i cui meriti vanno certamente ai dipendenti, al presidente della Regione De Luca, all’assessore Fortini, e a tutti coloro che hanno sempre creduto in un percorso difficile ma possibile. Aspettiamo fiduciosi il prossimo 22 settembre, certi che tutto si concluda positivamente”.