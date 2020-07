MADDALONI. Furto di oggetti sacri in pieno giorno. Ladro immortalato dalle telecamere

MADDALONI – E’ stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza della chiesa dei Cappuccini in via Roma a Maddaloni, dopo aver compiuto l’ennesimo sacro furto. Stiamo parlando del ladro che aveva già ripulito in precedenza la chiesa di Nostra Signora di Loreto in via Appia. L’uomo, che entrava all’interno degli edifici munito di dispositivi di protezione individuale per non farsi riconoscere, è stato ripreso in pieno giorno dopo il furto intorno alle 9.30 del mattino. Quello che incuriosisce è che la persona gira vestito con abiti invernali. Sul caso indagano i carabinieri.